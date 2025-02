Bergamonews.it - Sanremo 2025: i protagonisti della serata cover

Sarà unadi grandi brani e di forti emozioni quella di venerdì 14 febbraio, quartadel Festival di, durante la quale è prevista l’interpretazione – esecuzione – da parte dei 30 Artistisezione Campioni – di unascelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre scorso. Gli Artisti verranno votati dal pubblico con il televoto, dalla GiuriaSala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio, con un peso rispettivamente del 34%, del 33% e del 33%.L’artista più votato sarà proclamato vincitore. Sarà poi attribuito un premio alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti.LeBresh con CRISTIANO DE ANDRE’“Creuza de mä” (Fabrizio De Andrè)Brunori Sas con RICCARDO SINIGALLIA E DIMARTINO“L’anno che verrà” (Lucio Dalla)Clara con IL VOLO?“The Sound of Silence” (Simon & Garfunkel)ComaCose con JOHNSON RIGHEIRA ?“L’Estate sta finendo” (Righeira)Fedez con MARCO MASINI?“Bella Stronza” (Marco Masini)Francesco Gabbani con TRICARICO“Io sono Francesco” (Tricarico)Gaia con TOQUINHO“La voglia, la pazzia” (Ornella Vanoni)Giorgia con ANNALISA“ Skyfall” (Adele)Irama con ARISA“Say Something” (A Great Big World, Christina Aguilera)Joan Thiele con FRAH QUINTALE“Che cosa c’è” (Gino Paoli)Lucio Corsi con TOPO GIGIO“Nel blu, dipinto di blu” (Domenico Modugno)Marcella Bella con TWIN VIOLINS“L’emozione non ha voce” (Adriano Celentano)Massimo Ranieri con NERI PER CASO?“Quando” (Pino Daniele)Modà con FRANCESCO RENGA?“Angelo” (Francesco Renga)Olly con GORAN BREGOVI? E LA WEDDING & FUNERAL BAND“Il pescatore” (Fabrizio De Andrè)Rocco Hunt con CLEMENTINO“Yes I know my way” (Pino Daniele)Rose Villain con CHIELLO?“Fiori rosa, fiori di pesco” (Lucio Battisti)Sarah Toscano con OFENBACH?“Overdrive” (Ofenbach)Serena Brancale con ALESSANDRA AMOROSO ?“If I Ain’t Got You” (Alicia Keys)Shablo feat.