Sanremo 2025, i calzini celebrativi più amati si trovano al supermercato (e stanno andando a ruba)

Il Festival diè una manifestazione iconica entrata a far parte della cultura popolare e del ricordo collettivo. Per tutte queste motivazioni, dunque, il Gruppo Selex ha deciso di lanciare, dal 20 gennaio al 15 febbraio, l’iniziativa “Tutti in Piedi per la Musica”. Ma in cosa consiste effettivamente? Elemento centrale sono deiin edizione limitata acquistabili in oltre 1.000 punti vendita delle diverse insegne del gruppo. Per capirci, i punti vendita convenzionati dei supermercati appartenenti ai gruppi Pam, Cadoro, Famila, Family Market, Galassia, Gross, Il Centesimo, Italmakk, Max, Maxisconto, Mercatò, Pewex, Dok, Pim, Ipercarni, A&O e altri. Se volete trovare il punto vendita più vicino, potete cercare qui.Perché sono tanto speciali questi? Perché la loro foggia da hipster è completata da scritte “tradizionali”, da “Perché” a “Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio”.