Lettera43.it - Sanremo 2025, Fedez pensa al ritiro? L’entourage smentisce

Leggi su Lettera43.it

Secondoin vista al Festival di? Secondo alcune indiscrezioni che rimbalzano sul web da diverse ore, dopo Emis Killa, Carlo Conti potrebbe perdere anche un altro dei big in gara., alla luce delle notizie sulla sua vita privata trapelate dopo la pubblicazione dei video su YouTube di Fabrizio Corona, potrebbe decidere di salutare anzitempo oppure anche in corsa la manifestazione. A lanciare la bomba è stato Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, ospite sull’emittente Studio100: «Mi hanno riportato la notizia secondo cui potrebbe fare un passo indietro in corsa. Ci sono delle dinamiche che ora non voglio dire». Immediata la smentita da parte deldell’artista, che sul palco dell’Ariston porterà il brano Battito:ha regolarmente provato prima a Roma e poi aassieme all’orchestra del Festival.