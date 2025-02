Sanità | a Napoli workshop internazionale sulla neuroendoscopia

Leggi su Ildenaro.it

Sono in 80 e provengono da 28 diversi Paesi del mondo gli esperti di neurochirurgia riuniti all’ospedale Cardarelli difino a venerdì 7 febbraio presso il Centro di Biotecnologie per ildicerebrale, ventricolare e cranica dal titolo “Hands-onon”. Quest’anno ilsi arricchirà anche di una nuova sessione praticachirurgia della colonna vertebrale, con training sull’endoscopia mininvasiva finalizzata alla dimissione precoce del paziente affetto da ernia del disco, cervicale o bisognoso di decompressione del canale spinale. Una full immersion nella, con 22 postazioni di lavoro distribuite tra tre camere operatorie, due sale procedure e una sala dry lab. Previste esercitazioni su modelli anatomici sintetici perfettamente identici a quelli reali, con l’ausilio di neurosimulatori appositamente studiati per riprodurre le procedure e le patologie con maggiore incidenza nella clinica medica e chirurgica.