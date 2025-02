San Valentino innamorati fate attenzione a questo percorso a Piazza Navona

Leggi su Funweek.it

con la sua fontana dei Quattro Fiumi è uno dei posti più amati dai turisti e visitati della Capitale che ogni giorno accoglie milioni di persone. Roma è una città unica e inimitabile, dove la storia e la tradizione si fondono e danno vita a qualcosa di strepitoso. Leggi anche: — A Roma c’è la scalinata degli, ilpiù romantico della Capitale Per ogni monumento, poi, vi è una leggenda, origine o credenza tramandate da generazione a generazione. Sapevate che non bisognerebbe girare in senso antiorario intorno alla fontana dei Quattro Fiumi? Scopriamo il motivo.Sapevate che non bisognerebbe girare in senso antiorario intorno alla fontana dei Quattro Fiumi?, la maledizione degliLa leggenda vuole che una strega in passato abbia deciso di lanciare la maledizione degli amanti proprio alla Fontana dei Quattro Fiumi.