San Valentino 2025 Ernst Knam | Quando l’amore prende sapore…

Un Santravolgente sotto il segno di. “forma e sapore.“, il cocktail è esplosivo. Sannon è solamente una ricorrenza: è l’occasione perfetta per celebrarein tutte le sue sfumature. E chi meglio di, il Re del Cioccolato, può tradurre Sanin un’esperienza di gusto unica e indimenticabile? Infatti, ogni creazione della linea Sanè un omaggio al sentimento più nobile. Il tutto interpretato in maniera magistrale, attraverso ingredienti d’eccellenza. C’è spazio anche a tecniche raffinate e a un design ottimo. Vengono narrate nel migliore dei modi storie d’amore! Così come storie e ‘chicche’ di dolcezza e di emozioni. Dalle tavolette più sofisticate alle confezioni regalo dal fascino irresistibile.