San Valentino 2025 a Perugia | una serata romantica sulla Torre degli Sciri

In occasione di San, la città diinvita tutti gli innamorati a un evento speciale che unisce la spiritualità alla bellezza del centro storico. Martedì 14 febbraio, dalle ore 18:00 alle 19:30, la Chiesa dei SS. Stefano e, situata in via dei Priori, sarà protagonista di unadedicata all’amore e alla tradizione.L’evento, organizzato dall’Associazione Priori e dalla Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi die Città della Pieve, in collaborazione con il Comune di, AICS e la Diocesi die Città della Pieve, offre un’occasione unica per gli innamorati e le coppie. Sarà possibile visitare la storica chiesa, ricevere una benedizione di coppia e, per concludere lain grande stile, salireper ammirare il cielo stellato sopra