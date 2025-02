Anteprima24.it - San Salvatore Telesino, alcol a minorenni: chiuso locale per 10 giorni

Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato, con provvedimento adottato dal Questore di Benevento ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto, nei confronti del legale rappresentante di un pubblico esercizio sito in San(BN), la sospensione per 10della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.Il provvedimento è scaturito da una segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Sane dall’esame degli atti d’ufficio dai quali è risultato che lo scorso 29 novembre 2024 presso quel pubblico esercizio erano state vendute bevandeiche ad un gruppo di.Tra di loro vi era un ragazzo, non ancora sedicenne che, sentitosi male, dapprima era stato lasciato all’esterno deldagli altri amici del gruppo e successivamente trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento ove gli era stata diagnosticata una intossicazione da ingestione di sostanzeiche.