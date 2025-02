Lanazione.it - San Miniato, per i ragazzi di Casa Verde un pulmino nuovo con una storia speciale

San(Pisa), 5 febbraio 2025 – Unda 9 posti,di zecca e coloratissimo, acquistato grazie alla solidarietà di moltissimi enti e persone. È quello che è stato consegnato questa mattina a, il presidio riabilitativo della Fondazione Stella Maris che ha la sua sede a San. Da oggi ilmezzo servirà per il trasporto di tutte le persone che abitano o frequentano il centro in regime diurno: in totale 36con disabilità, oltre ai 20 adolescenti che frequentano il Centro Diurno Psichiatrico. All’evento, partecipatissimo, erano presenti Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Simone Giglioli, Sindaco di San, Giuliano Maffei, Presidente Fondazione Irccs Stella Maris, Giulio Caravella, consigliere della Fondazione Il Cuore si scioglie, oltre alla direzione e al personale della struttura, a Don Francesco Zucchelli, consigliere del CDA della Fondazione Stella Maris presente in rappresentanza della Diocesi di San, e a molte realtà e amici affezionati di