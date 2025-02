Dayitalianews.com - San Gregorio di Catania, prima litiga con i parenti e poi, ubriaco, si mette alla guida, denunciato

Leggi su Dayitalianews.com

I carabinieri di Gravina dihanno effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie maggiormente trafficate, per contrastare il fenomeno dellain stato di ebbrezza.I militari delle “gazzelle”, hanno fermato a San, un 37enne del posto,del suo SUV Opel con evidenti segni di alterazioni da alcool.L’accertamento, in realtà, si incardina in un’attività che, qualche ora, aveva visto impegnato l’equipaggio proprio lì in quel centro. In particolare, gli operatori della Centrale Operativa avevano ricevuto la chiamata da parte di due cittadini, i quali avevano segnalato una lite in atto con un congiunto. La gazzella, quindi, in una manciata di minuti li aveva raggiunti, ascoltando entrambe le versioni dei fatti e invitandoli a sporgere denuncia in relazioneloro disputa di carattere patrimoniale, in virtù della quale avevanoto.