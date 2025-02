Anteprima24.it - San Biagio, Santo Compratrono di Avellino: omaggio dei fedeli

Tempo di lettura: 2 minutiNel bel mezzo di un lunedì uggioso, una gran luce col suono delle campane hanno richiamato l’attenzione di tanti cittadini che, presi da molteplici impegni, non hanno mancato di ammirarla: quella luce, è stata rappresentata da un grande, Compatrono di, SanVescovo Martire.In questa solennità del 3 febbraio, si è rimanifestato il grande atto di fede e di amore di questa comunità verso San: dalle prime ore del mattino fino a sera, nella Chiesa dell’Arciconfraternita dell’Immacolata si è potuto constatare un crescente numero diaccorso al cospetto delCompatrono e, una delle cose più gratificanti, è stata rappresentata dalla presenza di molti giovani, giunti per dare un saluto ale che hanno partecipato attivamente alle celebrazioni, non una cosa da poco e che desideriamo si manifestasse sempre più.