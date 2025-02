Quotidiano.net - San Biagio: la celebrazione del 5 febbraio e la sua storia

San: ladel 5e la suaSan, vescovo e martire, è una figura venerata in tutto il mondo cristiano, celebrata il 5di ogni anno. La suaè avvolta dalla leggenda, ma il suo culto è profondamente radicato nella tradizione cristiana. Chi era San? Sannacque a Sebaste, in Armenia, nel III secolo. Fu eletto vescovo della sua città e divenne noto per la sua grande fede e per i miracoli che gli furono attribuiti. Durante le persecuzioni contro i cristiani sotto l'imperatore Licinio,fu arrestato e imprigionato. Secondo la tradizione, mentre era in prigione, compì un miracolo salvando un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pesce. Questo episodio ha portato alla sua associazione con la protezione contro i mali della gola.