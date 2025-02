Ilrestodelcarlino.it - Samb, la carica di Eusepi: "Voglio tornare al più presto"

"Domenica è stata una brutta tegola". Così Umbertoai microfoni di Vera Tv ieri pomeriggio al Ciarrocchi alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Riano con la Roma City. Il capitano rossoblù è voluto restare vicino ai compagni di squadra. "Cercherò diprima possibile - aggiunge - e spero di saltare un paio di partite per poi stare di nuovo dentro. Domani mattina (oggi, ndr) mi opero". L’operazione, al Madonna del Soccorso, sarà effettuata dalla stessa equipe medica che domenica scorsa era intervenuta per ridurre la frattura scomposta all’ ulna ed al radio del polso sinistro. Dopo l’intervento si conosceranno esattamente i tempi di recupero. Potrebbero variare, in linea di massima dalle tre alle quattro settimane., quindi, potrebbe restare fermo per circa un mese nel corso del quale effettuerà uno specifico lavoro fisioterapico.