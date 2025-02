Ilgiorno.it - "Salviamo il ciliegio di via Tonale". Sono arrivate prima le ruspe

Non hanno fatto in tempo a lanciare ufficialmente la battaglia, che l’albero è stato tagliato. Ieri sera, protesta in aula di Vivere Cernusco, il gruppo di minoranza che voleva "salvare ildi via" e si è visto l’esemplare abbattere poche oredel Consiglio. Tutto regolare, la pianta "era al confine con una delle nuove lottizzazioni previste in zona e la proprietà l’ha eliminato". Ma l’opposizione voleva chiedere al Comune di intervenire in extremis "rimediando a una mancanza dell’amministrazione che due anni fa firmò il piano scordandosi del- dice il capogruppo Giordano Marchetti -. Nella seduta di ieri avemmo voluto perorarne la causa". Per farlo, Vivere aveva presentato una domanda di attualità alla Giunta, "ma la ruspa è arrivata. Un grave episodio di mancanza di tutela dei beni comuni" per il gruppo.