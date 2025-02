Bergamonews.it - Salvato da infarto grazie ad un esame nella farmacia del dottor Giunta, già farmacista di Albino

Dalla Val Seriana a Caltanisetta. Per la precisione daa Delia dove ha aperto una nuovabalzata agli onori della cronaca per averun 66enne da un.È quanto accaduto ad un 66enne che nei giorni scorsi si è rivolto allaPharma di Delia, delGiuseppeche prima gestiva laSanta Barbara di, per prenotare una visita cardiologica.La, infatti, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e in sperimentazione per le prestazioni in Area Cuore ha proposto al paziente di eseguire nello proprio ambulatorio un elettrocardiogramma. Il 66enne ha accettato e l’è stato eseguito dallaessa Flavia Ianello, affiancata dallaessa Tiziana Setzu medico cardiologo del Policlinico di Bari, in attesa della visita specialistica già prenotata.