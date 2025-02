Lanotiziagiornale.it - Salva-Milano deleterio”. Gli urbanisti contro la norma

Se prendi tutti gliitaliani, metti loro in mano il testo delin discussione al Senato e chiedi loro un parere, cosa diranno? Che quella legge “presenta rilevantiindicazioni ed avrà effetti dannosi”. Che “così si indeboliscono i poteri dillo degli enti locali”. Che le previsioni delladel 1942 che si intende rileggere in maniera autentica “vanno benissimo e anzi dovrebbero essere rafforzate”.È esattamente quanto accaduto ieri in Commissione Ambiente del Senato, dove sono stati auditi Michele Talia e Angela Barbanente, rispettivamente presidente dell’Istituto nazionale dica (Inu) e presidente della Società italiana deglica (Siu).Inu: “Ilporteràtiva ed effetti dannosi”Per Talia, per esempio, “se da un lato sono evidenti le urgenze e i problemi intercorsi posti alla base del disegno di legge, la strada adottata dai proponenti presenta rilevantiindicazioni in vista del raggiungimento delle finalità che si intende conseguire, e che rischiano di innescare al tempo stesso un’ulteriore confusione ed incertezzativa, nonché effetti dannosi e potenzialmente irreversibili nel governo pubblico della rigenerazione urbana nel nostro Paese”.