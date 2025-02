Quotidiano.net - Salute mentale, investire per risparmiare 20 miliardi di euro

Roma, 5 febbraio 2025 - Le patologie dellacostano all’Italia come una manovra economica o quasi. I disturbi mentali comportano un onere di circa 20dil’anno, circa il 3,3% del PIL, con perdite complessive per oltre 63di, legate al calo di produttività, all’assenteismo e alla disoccupazione di lunga durata. E, del resto, oggi in Italia si investe il 3,4% della spesa sanitaria nazionale in: se il Paese aumentasse tali risorse fino a raggiungere il target del 5%, si registrerebbero benefici diretti e indiretti per 10,4di. Per ogniinvestito in, il Sistema-Paese ne guadagna 4,7. Sono i principali dati che emergono dal rapporto “Lacome motore della crescita socio-economica dell’Italia”, realizzato da Angelini Pharma in partnership con Thepean House – Ambrosetti e presentato a Roma, al Ministero della, nel corso dell’evento “Headway® – A New Roadmap in Brain Health: Focus Mental Health”.