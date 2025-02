Oasport.it - Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Lake Placid 2025. Storica ‘prima’ negli USA per le donne

“Hil day for the Women’s Ski Jumping” si leggerà a breve in ogni dove, peraltro a ragion veduta. Nel weekend del 7-8 febbraio, la versionedel circuito maggiore delcon gli sci sbarcherà nel Nuovo. Per la prima volta nella storia, si gareggerà in Nord America. La località preposta ad accogliere le ragazze volanti è, nello Stato di New York.Retorica a parte, si tratta in effetti di una conquista per l’intera disciplina. Si punta molto sul mercato statunitense e la possibilità di avere delle competizioni riservate allea fianco di quelle maschili è cruciale, agli occhi del pubblico a stelle e strisce, per avere quella credibilità necessaria a far breccia nell’auditorio d’oltreoceano. Fermo restando che, sinora, sono stati attratti solo gli immigrati di origine europea, soprattutto polacca.