Dayitalianews.com - Salgono sul treno e per “gioco” scaricano un estintore: malore per diversi passeggeri

Leggi su Dayitalianews.com

L’ennesimo episodio che documenta perfettamente l’idiozia giovanile che sta dilagando in questo momento in Italia: tre giovanissimi, un 18enne e due 19enni, sono saliti a bordo delregionale Bologna-Porretta nella stazione di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove hanno scaricato unper “” provocando ildi.La “bravata” sulche poteva finire maleDopo che i tre giovani hanno scaricato l’sul, uno deiha accusato uned è stato portato in ambulanza al pronto soccorso, ma anche altrihanno riscontrato delle difficoltà respiratorie. Uno dei presenti ha raccontato agli agenti della Polfer di aver visto i tre ragazzi salire sul, scaricare l’e poi scendere per fuggire via velocemente a bordo di un’auto.