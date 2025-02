Zon.it - Salerno, aggressione al capolinea: autista di Busitalia finisce in ospedale

Tensione questa mattina a, presso ildi via Vinciprova, dove un uomo straniero ha aggredito undi.L'intervento della poliziaLa scena, che ha lasciato attoniti i passanti presenti, ha richiesto l'immediato intervento della Polizia di Stato. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno fermato l'aggressore e lo hanno condotto in Questura per procedere alla sua identificazione.al pronto soccorsoL', vittima dell', è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ruggi d'Aragona per accertamenti medici. Restano ancora da chiarire sia la dinamica che le motivazioni dietro l'episodio.