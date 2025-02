Lanazione.it - Salanetti diventa terremoto politico. Il sindaco non rinnova la tessera Pd

Leggi su Lanazione.it

. Ildi Porcari, Leonardo Fornaciari, nonladel Partito Democratico. Un segnale forte. L’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili di, la cui autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a primavera, produce le prime conseguenze. Il PD di Porcari "rompe" rispetto ai vertici provinciali e regionali. Il j’accuse al resto del partito si basa sull’immobilismo dimostrato sull’argomento e sul distacco con la base, con gli iscritti, con la gente. "La scelta del primo cittadino rispecchia il crescente malcontento nel circolo PD di Porcari che quest’anno, in risposta alla vicenda dell’impianto, ha registrato numeri vicini allo zero: solo i tre iscritti che hanno ruoli di rappresentanza hannoto la, per poter continuare a difendere il territorio ogni volta che sarà possibile, - sottolinea Jurji Filieri, segretario del circolo locale che aggiunge – la principale accusa mossa riguarda la totale assenza di confronto.