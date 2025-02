Spazionapoli.it - Saint-Maximin, il retroscena di Manna sulla trattativa: “Abbiamo fatto un errore”

Ultimissime Napoli-svela idietro agli affari saltati di questo mercato: la sua risposta su.Giovanniè intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per spiegare un po’ cosa non è andato in questo calciomercato così tanto convulso. Tante sono state le critiche nei confronti delle mosse del Napoli, ritenute tardive o comunque sbagliate. L’acquisto di Okafor per sostituire Kvaratskhelia è piaciuto davvero a pochi, così come la confusionarietà dimostrata nelle scelte degli obiettivi.Si può dire con poco dubbio infatti che Okafor sia stato il piano D del Napoli, a seguito che sono saltate le trattative per Garnacho, Adeyemi e.La rivelazione disuha risposto anche in merito a quest’ultimo, individuando forse il suopiù grande in questo mese di gennaio:“C’era l’accordo con il club, ma poi ci sono state richieste particolari dall’Arabia che poi non potevamo di certo rispettare.