Sabrina Carpenter nell’album Short N’ Sweet Deluxe ci sarà anche Dolly Parton

Dopo un 2024 da protagonista,il 2025 diriserverà grandi sorprese: la giovane cantautrice ha annunciato che venerdì 14 febbraio 2025 usciràn’Delux“, la nuova versione del suo ultimo album di successo.n’conterrà, oltre alle 12 canzoni dell’album originale uscito lo scorso agosto, 5 nuovi inediti per un totale di 17 tracce edisponibile nei formati doppio vinile esclusivo colorato perla, doppio vinile colorato blu e CD. Ospite specialela superstar, con cuiduetterà in una versione rivisitata di “Please Please Please”., stabile #1 posizione tra gli artisti più seguiti su TikTok, è ormai uno dei nomi più importanti del pop internazionale, titolo confermatopochi giorni fa dalla vittoria ai Grammy Awards 2025 con tre premi: Best Pop Vocal Album con “n’“, Best Pop Solo Performance con “Espresso” e Best Remixed Recording con “Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)”.