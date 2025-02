Ilnapolista.it - Sabatini infierisce su Giuntoli: «È il miglior ds della storia della Fiorentina»

Sandroquando ha l’occasione di colpire la Juventus die Motta di certo non la spreca. L’ultima la fornisce l’account Instagram “Mondocalcisticomc” che esalta il mercato. Basta soltanto sottolineare che la Viola ha venduto alla Juventus Nico Gonzalez ricevendo in cambio 36 milioni più 5 di bonus. Con quei soldi, Commisso ha acquistato Kean e Fagioli e gli sono pure rimasti 7 milioni. Insomma, visto come sta andando il campionato di Nico e di Kean, si può intuire chi ci abbia guadagnato.Di tutto questo, il merito, secondo Sandro, va a, “ilds”.: «è ilds)»L’account Instagram “Mondocalcisticomc” fa notare:“Nico Gonzalez, classe 1998, dallaalla Juventus per 36 milioni + 5 di bonus.