S O S capelli secchi | come idratarli?

A causa delle temperature rigide dell’inverno, iposso danneggiarsi: una delle conseguenze è quella di ritrovarsi con ie sfibrati. L’unica soluzione, se si vuole evitare un taglio drastico, è mantenerli idratati. Di seguito, cinque step da seguire se si desiderasani e lucenti.Il primo passaggio è un impacco pre-shampoo. Almeno un’ora prima dello shampoo, si consiglia di applicare una maschera su tutta la chioma, massaggiandola con cura per farla penetrare bene. A seguire, lo shampoo idratante è l’ideale per ammorbidire la chioma poiché ripara anche mentre deterge.Tra gli ingredienti top ci sono: acido ialuronico e aloe vera. Anche pantenolo e glicerina hanno una potente azione idratante. Nel video di Amica.it, si scoprono gli ultimi tre step per averesani e idratati.