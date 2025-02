Oasport.it - Rugby, il Galles ai raggi X. I Dragoni sono decaduti, ma guai a sottovalutarli

Si disputa questo fine settimana il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e l’Italia di Gonzalo Quesada sarà impegnata allo Stadio Olimpico di Roma contro il. Sarà la sfida tra due formazioni uscite sconfitte dal primo turno, ma a colpire è stato il 43-0 subito dai britannici in Francia. Il tredicesimo ko consecutivo di una squadra in crisi profonda, maa dare il match già per vinto.“Per me, la partita di settimana prossima è la partita più importante per ile negli ultimi 15-20 anni” ha dichiarato dopo la partita l’ex mediano d’apertura Dan Biggar. Una frase pesantissima, che evidenzia la profonda crisi del, ma anche l’importanza che i britannici danno alla sfida contro l’Italia. Un vero e proprio spareggio per evitare il cucchiaio di legno e una sfida dove ilha un solo risultato a disposizione per non certificare definitivamente di essere una nazionale decaduta.