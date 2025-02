Ilgiorno.it - Rubato un defibrillatore. Il Comune lancia l’appello: "Amareggiati, restituitelo"

Un gesto sconcertante ha colpito la comunità canegratese: ilpubblico installato nella casetta dell’acqua di via D’Annunzio è stato. A sporgere denuncia ai Carabinieri è stato il sindaco Matteo Modica. Il, installato nel dicembre 2023, era stato acquistato grazie al contributo della cittadinanza. L’associazione “Sessantamilavitedasalvare Altomilanese Odv” ha subito verificato eventuali segnalazioni di Areu che ne attestassero l’utilizzo, ma non risultano recenti emergenze in cui il dispositivo sia stato impiegato. "Siamo esterrefatti e profondamente colpiti – dichiara l’amministrazione comunale – ma continueremo a collaborare con Sessantamilavitedasalvare per garantire la sicurezza della cittadinanza. L’atto è così insensato che vogliamo sperare in un gesto di restituzione.