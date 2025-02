Quotidiano.net - Rubate 100.000 uova in Pennsylvania: influenza aviaria e prezzi alle stelle

Circa 100.000sono stateda un camion in, per un valore di 40.000 dollari. Lo riporta la Cnn. A causa di un'epidemia di, in alcune aeree degli Stati Uniti il prodotto è diventato un bene prezioso e hanno raggiunto livelli record. L'ha ucciso ben 17,2 milioni di galline in pochi mesi, tanto che il prezzo delleè stato un tema della campagna elettorale con Donald Trump che aveva promesso di abbassarlo. Secondo il Bureau of Labor Statistics, era di 4,15 dollari a dicembre, rispetto ai 3,65 dollari di novembre.