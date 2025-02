Ilgiorno.it - Rubano 100 chili di rame dal cantiere della ferrovia e fuggono su un Doblò: il furto a Broni

(Pavia) – Un centinaio didi cavi elettrici in, per un valore di svariate migliaia di euro. È il bottino delscoperto verso mezzanotte, messo a segno tra il tardo pomeriggio e la serata di mercoledì 4 febbraio, in via Fopassa a, in una cabina usata come deposito per i lavori in corso da parte di Reteria italiana.ben studiato Evidentemente i ladri, interessati alcontenuto nei cavi elettrici, stavano controllando l'intervento in corso e hanno così visto dove il materiale veniva stoccato, entrando in azione primaripresa dei lavori notturni. Hanno forzato la portacabina usata come deposito e prelevato alcune bobine di medie dimensioni, caricandole su un furgone tipo, che sarebbe stato visto aggirarsi nella zona delma che era ormai svanito nel nulla quando ilè stato scoperto e sono stati chiamati i carabinieri.