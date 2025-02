Ilfogliettone.it - Ronaldo a 40 anni: “Nessuno è mai stato come me”

Leggi su Ilfogliettone.it

Cristianospegne 40 candeline domani, ma il tempo sembra non aver scalfito la sua grandezza. Un fuoriclasse che ha fatto della sua carriera un monumento al successo, tra trionfi personali e collettivi, gol spettacolari e prestazioni memorabili. Oggi all’Al-Nassr, sotto la guida di Stefano Pioli, CR7 si è raccontato senza filtri in un’intervista rilasciata al programma spagnolo El Chiringuito, toccando temi che vanno dalla sua autostima smisurata ai ricordi più intimi del suo passato.“Sono il più completo della storia”Cristianonon ha esitazioni: si considera il giocatore più completo di sempre. “Penso di essere il più completo che sia mai esistito”, ha dichiarato con la sicurezza di chi ha trascorso vent’a dominare i campi di tutto il mondo. “È la mia opinione, ma non mi manca nulla: sono forte di testa, nei calci piazzati, ho un buon sinistro, sono veloce, potente fisicamente, ho un’elevazione invidiabile.