Roma | un convegno per decidere come raccontare il Giubileo

“Non ci aspettavamo nei primi 10 giorni più di mezzo milione di persone. I numeri però non sono la cosa più importante. Indicano semplicemente che c’è bisogno di spiritualità, attraverso il pellegrinaggio, cioè aiutare le persone a rientrare in se stesse. È una fase storica in cui la tecnologia è talmente invadente che annulla la persona e l’individualità”. Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto per la nuova Evangelizzazione e incaricato da Papa Francesco per l’organizzazione del, risponde così ai tanti albergatori che si lamentano per un inizio diche sembra essere al di sotto delle aspettative. E rimanda per un consuntivo ai prossimi mesi quando, complice la bella stagione, nella Capitale cominceranno ad affluire gruppi di pellegrini più consistenti. D’altronde si sa, ha aggiunto Fisichella, che gennaio e febbraio sono tradizionalmente mesi un può scarichipresenze turistiche.