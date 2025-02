Tg24.sky.it - Roma, studente 17enne accoltellato a Testaccio: rintracciato coetaneo sospettato

Svolta nel caso delloal collo lo scorso 23 gennaio in piazza. La polizia hail presunto responsabile dell’aggressione: si tratta di un ragazzo di origini italo-egizianedella vittima. Il giovane è stato trovato ieri nella sua abitazione dalla squadra mobile e attualmente collocato in una comunità per minorenni. Su di lui pendono le accuse di tentato omicidio aggravato e porto d’armi o oggetti atti ad offendere. La vittima fortunatamente non è mai stata in pericolo di vita.