Romadailynews.it - Roma: ripulita area giardini di via Guglielmo Pepe

Nuova pulizia nell’di via, nel quartiere Esquilino a. Da giorni la Polizia locale diCapitale, primo gruppo centro, in collaborazione con personale Ama, sta portando avanti una costante attivita’ di vigilanza nella zona di via, quartiere Esquilino, finalizzata al ripristino del decoro, con particolare attenzione all’, colpita da frequenti fenomeni di bivacco, oggetto anche di esposti da parte dei cittadini. L’assidua opera di controllo degli agenti, unitamente ai reiterati interventi di contrasto al degrado, eseguiti con l’ausilio di Ama, ha permesso di ripulire l’dalla grande quantita’ di rifiuti, giacigli e masserizie, scoraggiando ulteriori insediamenti e fenomeni di bivacco . Tale attivita’ proseguira’ nei prossimi giorni, al fine di mantenere lo stato di decoro nella zona.