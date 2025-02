Romadailynews.it - Roma: rapinano e minacciano due minorenni con il pugnale all’Esquilino, due arresti

duein via Nino Bixio e via Conte Verde, nel rione Esquilino a, con il pretesto di una sigaretta o nella necessita’ di dover effettuare una telefonata per impossessarsi degli effetti personali delle vittime con minacce verbali, e mostrando il. I fatti sono successi il 18 e 20 novembre 2024, e i due malviventi di 35 e 54 anni sono stati arrestati in piazza Dante a Napoli dai carabinieri. Le indagini si sono compiute attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana consentendo di ricostruire gli eventi e di raccogliere informazioni dettagliate sugli autori. Gli indagati sono stati rintracciati a Napoli e portati nel carcere di Poggioreale.Agenzia Nova