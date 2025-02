Romadailynews.it - Roma: ragazzo accoltellato a Testaccio, rintracciato 17enne

Leggi su Romadailynews.it

Svolta nelle indagini riguardanti l’accoltellamento di undi 17 anni avvenuto lo scorso 23 gennaio nel quartieredi. Ieri pomeriggio gli agenti della polizia di Stato hannoundi 17 anni italo egiziano, indagato per tentato omicidio aggravato e porto d’armi od oggetti atti a offendere. Ile’ stato individuato all’interno della propria abitazione dagli agenti della squadra mobile, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura presso il Tribunale dei minori. Il giovane e’ stato successivamente collocato in comunita’ all’esito dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari.Agenzia Nova