Sololaroma.it - Roma Primavera, lunedì big match con la Fiorentina: Falsini per blindare la vetta

È entrata in una settimana molto importante la, che dopo il successo con il Lecce si appresta a disputare lo scontro diretto con la. I giallorossi avranno la possibilità di affrontare questo bigtra le mura amiche, con fischio d’inizio10 febbraio, alle ore 18, allo Stadio Tre Fontane. In palio ci sarà non solo la testa della classifica ma anche la volontà di vendicare il 3-1 subito all’andata, in quello che è stato il periodo più buio della stagione per i ragazzi diha ritrovato la viaQualche difficoltà però lal’ha incontrata anche in questo avvio di 2025. Il nuovo anno si è aperto infatti con la sconfitta in campionato con il Verona, alla quale ha fatto seguito anche quella in Coppa Italia contro il Lecce. I giovani giallorossi hanno saputo però ricompattarsi dopo i due ko subiti, rialzando la testa e conquistando ben quattro successi, uno dei quali nel derby con la Lazio, nelle ultime cinque partite disputate.