Ilmessaggero.it - Roma, odissea autovelox sulla Laurentina: è pioggia di sanzioni. «Io, multata 13 volte. Hanno abbassato il limite di velocità»

Leggi su Ilmessaggero.it

Tredici verbali in pochi giorni, oltre 7mila euro dida pagare, più i punti della patente persi. Debora esce ogni mattina alle 4 per andare al lavoro in Centro. «Sapevo che il.