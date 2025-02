Sololaroma.it - Roma, Mancini: “Roma in crescita. Nuovo allenatore? Un top come Ancelotti”

Questa sera, alle ore 21, lascenderà in campo contro il Milan per i quarti di finale di Coppa Italia. Tra gli ex di entrambe le formazioni c’è Amantino, anche se il suo passaggio a Milano è stato decisamente breve, mentre nella Capitale ha saputo conquistarsi l’affetto dei tifosi. Il brasiliano ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di diversi temi di casa giallorossa, a partire proprio dalla sfida con i rossoneri.Queste le sue parole riportate da Ilnista: “Stasera sarà una partita particolarelo è stata la loro stagione. Il Milan tra cambioe qualche problema nello spogliatoio ha dei giocatori che non riescono ad esprimere il loro reale valore, su tutti penso a Leao. Anche laha avuto i suoi problemi, ha cambiatoe ha vissuto un inizio di stagione molto complicato, ma dall’arrivo di Ranieri le cose stanno andando meglio e la squadra sta migliorando.