Roma incendio all’aeroporto di Ciampino Fermato un cittadino georgiano | Ha appiccato il fuoco alla torre di controllo

Leggi su Open.online

Secondo gli inquirenti è unarrivato in Italia da pochi giorni il responsabile dell’scoppiato questa mattinadiintorno alle 7. L’uomo avrebbeil rogo volontariamente e per questo è statodalle forze dell’ordine mentre vengono condotti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica che ha portato le fiamme a divampare in un locale tecnicobase delladidello scalono, in un ufficio al primo piano.Ladidifuori usoA causa dell’e del fumo, il personale delladiè stato allontanato, e decolli e atterraggi dsono stati sospesi, ma non sono stati rilevati danni alle apparecchiature didel traffico aereo. I vigili del, intervenuti sul posto, hanno conche le fiamme hanno interessato apparati elettrici e che nessuna persona è rimasta ferita.