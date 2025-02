Lettera43.it - Roma, incendio a Ciampino: traffico aereo sospeso

Nella mattinata del 5 febbraio le operazioni di atterraggio e decollo all’aeroporto disono state interrotte a causa di unche si è sviluppato in un locale tecnico alla base della torre di controllo. L’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo ha fatto sapere che ilrimarràfino a quando il fumo non si sarà completamente disperso. Fortunatamente, l’incidente non ha causato danni alle apparecchiature essenziali per il funzionamento della torre di controllo. «Le cause del rogo sono ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti», ha precisato l’Enav in una nota.ENAV informa che, a causa di un principio di, già estinto, alla base della torre di controllo dell’aeroporto di, decolli e atterraggi sono momentaneamente sospesi.Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di.