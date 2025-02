Sololaroma.it - Roma, i bookmakers quotano Allegri: Ancelotti si fa difficile

Dopo aver chiuso la sessione di calciomercato, ladovrà concentrarsi sia sul presente che sul prossimo futuro. Tra una Coppa e l’altra, la dirigenza giallorossa dovrà impegnarsi per la ricerca del nuovo allenatore, quello che andrà a prendere il posto di Claudio Ranieri sulla panchina. L’allenatore di Testaccio, tornato sul campo solo ed esclusivamente per passione nei confronti della sua squadra e per risollevarla in un periodo di crisi, a termine della stagione troverà posto nella dirigenza, passando ad un lato di gestione più tecnica.I nomi che circolano proprio su questo argomento sono diversi, ma tutti accomunati da un unico fattore: carattere e tattica. Da giorni, ormai, i profili che sembrerebbero più papabili per prendere in mano la gestione dellasono quelli di Carloe di Massimiliano