Roma, ha un malore in metro: 72enne muore sotto gli occhi dei passeggeri

Un uomo di 72 anni è morto questa mattina sullaA didopo unimprovviso. Il dramma è avvenuto alle 10:15, all’altezza della stazione Cornelia,gliincreduli dei.Leggi anche: Milano, caos in: borseggiatrici stoppano il treno e usano l’estintore sulla follaIl personale Atac ha lanciato immediatamente l’allarme. I soccorritori sono arrivati in pochi minuti, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.Leggi anche: “Vi prego.”. Tragedia Natisone, spunta l’ultimo disperato messaggio di Patriziabloccata per ore, attivati i bus sostitutiviLa circolazione è stata interrotta tra Termini e Battistini per permettere gli interventi delle autorità. Atac ha attivato un servizio di bus sostitutivo per limitare i disagi ai.Leggi anche: Italia – Tragedia al porto, si stacca un pezzo della barca e colpisce in testa un operaioIndagini in corso, acquisite le immagini della videosorveglianzaSul posto è arrivata la polizia, in attesa del magistrato di turno.