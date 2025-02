Sololaroma.it - Roma Femminile, mercato a costo zero: Kuhl, Pante e tre addii

Si è chiusa da poche ore una sessione invernale che ha regalato botti veri nelle ultime ore, come raramente si vede in Italia. Ghisolfi avrà comunque altro lavoro da fare, ad esempio nella trattativa per tenere Saelemaekers nella capitale, ma nel frattempo è terminato anche ildella, utile ha piazzare gli innesti necessari ad una seconda parte di stagione pronta ad entrare nel vivo, con le semifinali di Coppa Italia e la poule scudetto da affrontare dopo la regular season.Unquello delle giallorosse a, fatto di azione e reazione, per andare a rimpiazzare alcune calciatrici che la società ha per forza dovuto vendere. Tre glinello specifico: Saki Kumagai si è trasferita alle London City Lionesses, in seconda divisione inglese, a seguito di una super offerta del ricco club inglese, davvero irrinunciabile.