Sololaroma.it - Roma, Cristante in bilico: il Galatasaray ci prova

La sessione di calciomercato in Italia si è ormai conclusa, con lache si è resa protagonista nell’ultimo giorno a disposizione portandosi a casa tre rinforzi, uno dei quali necessario a colmare una grande lacuna a centrocampo. Lucas Gourna-Douath infatti è stato acquistato anche in ottica di una rivoluzione estiva, proprio per trovare quel giocatore utile sia ad affiancare Koné che Leandro Paredes. Il suo arrivo, senza ombra di dubbio, ha messo in discussione Bryannon si rivede più nel progetto tattico della, ed infatti nelle ultime frenetiche ore di mercato, il giocatore è stato affiancato con insistenza alla Fiorentina che, però, ha scelto poi di puntare su un profilo più fresco come quello di Fagioli. Adesso però il centrocampista giallorosso rischia di rimanere escluso dai piani anche per la seconda parte di stagione, agevolando un divorzio già scritto.