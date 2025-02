Lapresse.it - Roma, arrestato 17enne per accoltellamento al Testaccio

E’ statoil presunto responsabile di aver accoltellato uno studente al collo, a piazza. E’ undi origini italo-egiziane, che, a seguito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, è stato individuato dagli agenti della squadra Mobile, che ieri pomeriggio lo hanno rintracciato all’interno della sua abitazione.Il giovane – indagato per tentato omicidio aggravato e porto d’armi o oggetti atti ad offendere – è stato collocato in comunità all’esito dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari.L’attività investigativa, avviata dalla squadra mobile capitolina a seguito della segnalazione dell’episodio all’112 (N.U.E.) e proseguita senza sosta con le audizioni dei testimoni presenti, ha permesso di raccogliere gravi ed univoci indizi di colpevolezza nei confronti del diciassettenne.