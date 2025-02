Terzotemponapoli.com - Roma -Ancelotti si può fare

Leggi su Terzotemponapoli.com

si puòPossibile il matrimonio traed,a deciderlo sarà l’attuale mister giallorosso, Claudio Ranieri. Dopo essersi preso il compito di traghettare la squadra fino alla fine della stagione, l’ex Leicester avrà il duro compito di scegliersi il successore, visto che a fine annata si ritirerà dalla carriera da tecnico. Diversi i nomi che circolano ma ce n’è uno che si staglia su tutti: quello di Carlo.L’attuale allenatore del Real Madrid è il sogno dei Friedkin che per portarlo all’Olimpico starebbero muovendosi concretamente e in prima persona. Secondo quanto riportato da As, la proprietà americana si sarebbe mossa già da tempo per il tecnico italiano e starebbe preparando un’offerta ambiziosa, al livello di un top al mondo come, una proposta che sia a cinque stelle dal punto di vista tecnico-sportivo ed economico.