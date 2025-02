Romadailynews.it - Roma: agguato a Tor Tre Teste, gambizzato 36enne pregiudicato

in via Raimondo Targetti in zona Tor Tre. La vittima e’ unno pluriche, questa notte poco dopo le 3, e’ giunto autonomamente al pronto soccorso del Policlinico Casilino con una ferita da arma da fuoco all’altezza del ginocchio sinistro. L’uomo e’ stato immediatamente soccorso dal personale medico e curato mentre gli agenti della polizia diiniziavano ad indagare. Ilha raccontato che poco prima, mentre era in auto fermo ad una piazzola di sosta in via Targetti, si e’ accostata una seconda auto, i cui occupanti avrebbero cercato di rapinarlo. Per fermare la sua reazione, uno degli aggressori gli avrebbe sparato il colpo di pistola al ginocchio. Una versione su cui gli investigatori stanno lavorando per cercare conferme. Al momento sul posto del presuntonon vi sarebbero tracce evidenti che confermano il racconto.