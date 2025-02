Sololaroma.it - Roma, a San Siro per convincere: l’ultima semifinale di Coppa Italia nel 2017

I quarti di finale disi sono aperti con l’eliminazione dell’Atalanta, che davanti ai propri tifosi è stata superata per 1-0 da un grande Bologna. Decisiva la rete nella ripresa di Santiago Castro, che permette ai felsinei di attendere il proprio avversario che uscirà dal match tra Inter e Lazio. Dalla parte opposta del tabellone è invece inserita la, che si prepara ad affrontare il Milan.Calcio d’inizio alle ore 21 in quel di San, con i giallorossi che arrivano a questo importante appuntamento con la fiducia del pareggio contro il Napoli e dopo un periodo ricco di risultati positivi. Poco più di un mese fa, la formazione di Claudio Ranieri aveva fornito una prestazione di livello al Meazza e stasera servirà non solo ripeterla, ma andare anche oltre per riuscire a centrare l’obiettivo