Roma 61enne investito su viale Palmiro Togliatti | beccato il pirata della strada

, 5 febbraio 2025 – È stato rintracciato ieri sera dalla Polizia Locale diCapitale, al termine di articolate indagini, il conducente dell’auto che, nella serata di lunedì, poco prima delle 20, hae ucciso un uomo di 61 anni su, per poi darsi alla fuga.Gli agenti del V Gruppo Casilino dei caschi bianchi, intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi, hanno subito avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al responsabile del tragico accaduto, raccogliendo le prime testimonianze e analizzando ogni elemento utile all’indagine.Dopo aver individuato il modello del veicolore, riconducibile ad una Lancia Phedra , è stato solo grazie alle accurate attività investigative del personale operante, coordinate dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di, che è stato possibile risalire alla persona che, lunedì sera, si trovava alla guida dell’auto.