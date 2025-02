Roberto Luongo è il nuovo segretario generale del Comitato Leonardo

Leggi su Ildenaro.it

Ilannuncia la nomina dicome. Subentra a Massimo Mamberti “che ha svolto – si legge nella nota – il suo lungo incarico con professionalità, passione e spirito di squadra, contribuendo in modo significativo al consolidamento e alla crescita delnegli ultimi anni”.Con un’esperienza pluridecennale nel settore dell’internazionalizzazione,ha ricoperto ruoli di vertice all’interno di Agenzia Ice, operando come direttoree svolgendo incarichi strategici in sedi internazionali di prestigio, tra cui Londra, New York e Istanbul. Attualmente riveste anche la carica di consigliere del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per l’Internazionalizzazione e la Valorizzazione del Made in Italy nel mondo, contando su una profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano e delle dinamiche globali dei mercati internazionali.